الأنبار.. جدل حول تحويل "السلة الغذائية" إلى مجمعات سكنية

شفق نيوز/ أثار عضو مجلس محافظة الأنبار، زيد حماد شلال، جدلاً واسعاً باتّهامه وجود تجاوزات فساد في تحويل أراضي جزيرة الخالدية إلى مجمعات سكنية، معتبرًا المشروع محاولة لاستغلال ما وصفه بـ"السلة الغذائية للأنبار" في إشارة إلى الجزيرة، لـ"تحقيق مكاسب مالية على حساب مستقبل الأجيال".

وفي رسالة عاجلة وجهها إلى رئيس الوزراء، حذّر شلال من تنفيذ هذا المشروع واصفاً إياه بتهديد حقيقي لمصالح الأهالي واستقرار المحافظة.

من جانبه، نفى محافظ الأنبار، محمد نوري، هذه الادعاءات في بيان رسمي، مؤكدًا أن الإجراءات المتعلقة باستحداث ناحية السلام التي تشمل جزيرة الخالدية تتم وفقاً للمعايير القانونية المعتمدة من وزارة التخطيط وبناءً على النسبة السكانية، بهدف تقديم خدمات حيوية لسكان المنطقة مثل تطوير الطرق والمدارس والمستشفيات ومحطات المياه، دون المساس بممتلكات المواطنين أو عقود الأراضي الزراعية للعشائر.

وأشار البيان إلى أن "المعلومات المضللة التي يروج لها بعض الجهات من ضمنها العضو زيد علي حماد تُعد محاولات مكشوفة لتحقيق مكاسب سياسية غير مشروعة وإثارة الفتن بين أبناء الأنبار".

كما ذكر أن "حالات محددة من التلاعب بأوليات الأراضي قد حدثت في ناحية الصقلاوية، وقد بدأت التحقيقات مع المتورطين، وسيتم الكشف عن نتائجها بعد إكمالها".