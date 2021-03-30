الأنبار تفصح نتائج زيارة محافظها لإمارة رأس الخيمة وملف الاستثمار يتصدر المباحثات

شفق نيوز/ كشف مستشار محافظ الانبار للشؤون الخارجية، أيمن الدليمي، يوم الثلاثاء، عن نتائج زيارة محافظ الانبار علي فرحان الدليمي إلى إمارة رأس الخيمة في الإمارات العربية المتحدة، واللقاء بحاكمها سعود بن صقر القاسمي.

وقال الدليمي لوكالة شفق نيوز، إن "محافظ الأنبار بحث مع القاسمي سبل التعاون وخاصة في المجال الاقتصادي والاستثماري، خصوصا وأنه قد اطلع على عمل معمل سيراميك رأس الخيمة، الذي يعد واحدا من أكبر مصانع السيراميك في العالم، وأن الانبار تتمتع بوفرة مواده الأولية، لكن يجب توفير الغاز والكهرباء، ليتم فتح فرع آخر لهذا المعمل في الانبار، وهذا ما اوعد به حاكم إمارة رأس الخيمة، الذي أكد على تعاونه لدعم الانبار وافتتاح فرع للمعمل فيها".

وأضاف أن "حاكم رأس الخيمة رحب بالعرض الذي قدمه محافظ الانبار، على أن تكون تجارب للشركات الاستثمارية الإماراتية في الانبار، بشرط أن تكون الأولوية في العمل، وتعاون الحكومة من خلال تقديم أفضل الفرص المتوفرة للمستثمرين الإماراتيين".

وأكد الدليمي، أن "حاكم إمارة رأس الخيمة، وعد بأن ستكون هناك شركات استثمارية إماراتية في الانبار، بعد الانتهاء من أزمة وباء كورونا التي اجتاحت العالم أجمع".