الأنبار.. الاقتراع الخاص يجري بيسر وسهولة  

شفق نيوز / أعلن مكتب مفوضية انتخابات الأنبار، يوم الجمعة، استمرار عملية الاقتراع في مراكز الانتخاب كافة بيسر وسهولة، وذلك بالتنسيق مع قيادات عمليات الأنبار والشرطة المحلية.

وذكر مدير المكتب نصرت إياد، لوكالة شفق نيوز، أن "تنسيقاً جرى بين قيادة عمليات الأنبار، ومديرية الشرطة، من أجل تفويج الناخبين العسكريين بسلاسة، وذلك بهدف الّا يتأثر الإستقرار الأمني الذي تشهده المحافظة".

وأوضح إياد، أن "السماح للناخبين الامنيين بممارسة حقهم الديمقراطي بالتصويت الخاص، وذلك من أجل أن يتفرغوا لحماية مراكز الإقتراع، يوم التصويت العام الأحد المقبل".

وأشار إلى أن "عملية التصويت الخاص انطلقت منذ الساعة السابعة من صباح اليوم الجمعة، بعموم مدن محافظة الأنبار غربي العراق، حيث استقبلت 213 محطة، الآلاف من الناخبين الأمنيين، بالإضافة إلى محطتين للنازحين في العامرية والخالدية".

وانطلقت صباح يوم الجمعة عملية التصويت الخاص لقوى الأمن المختلفة، إلى جانب النازحين ونزلاء السجون.

ويشارك أكثر من مليون و75 ألفا و727 منتسبا من الصنوف الأمنية والعسكرية كافة، فيما بلغ عدد النازحين المشمولين بالتصويت الخاص أكثر من 120 ألفا، أما نزلاء السجون 676 نزيلاً.