الأنبار.. اتهام للحشد الشعبي بعرقلة افتتاح طريق استراتيجي

شفق نيوز/ اتهمت مصادر في محافظة الأنبار، الثلاثاء، الحشد الشعبي بعرقلة افتتاح الطريق الاستراتيجي الرابط بين الفلوجة وسامراء شمالي الانبار بشكل كامل، رغم الانتهاء من أعمال إعادة تأهيله.

وقال ضابط برتبة عقيد بقيادة عمليات الانبار، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "فصيلا في الحشد يسيطر على مناطق متفرقة من الانبار، وتسبب في تلكؤ العديد من المشاريع، خصوصا مشاريع توسعة الطرق وإعادة فتحها على غرار طريق الفلوجة - سامراء".

من جانبه، قال مدير طرق وجسور الفلوجة صلاح ابراهيم، "تم صدور كتاب من رئاسة الوزراء لقيادة العمليات المشتركة بفتح الطريق، ولكن قبل نحو اسبوعين وأثناء زيارتي إلى آمر اللواء 40 الذي يقع الطريق تحت مسؤوليته، أكد بأنه تم صدور كتاب آخر من قيادة العمليات المشتركة، وينص على التريث بفتح الطريق".

وأشار ابراهيم، إلى أنه "تم تأجير الآليات للمباشرة بفتح الطريق، لكن ولأسباب مجهولة تم تأجيل الافتتاح إلى اشعار آخر وغير معلوم".

وأوضح ابراهيم، في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "الطريق جاهز وتم تأهيله داخل المحافظة بالكامل، ولم يتبقى سوى 2-3 كم، من جانب محافظة صلاح الدين"، لافتا إلى أنه "يجب التنسيق ما بين ثلاث قيادات وهي (عمليات الانبار، عمليات سامراء وعمليات الحشد الشعبي) ليتم الاتفاق على فتح الطريق".

بدوره، قال قائممقام قضاء الفلوجة مؤيد الدليمي لوكالة شفق نيوز، إن "قوات الحشد الشعبي تسببت أيضا بإعاقة عملية فتح الجسر السكة الملاصق لجسر الموظفين الذي تم افتتاحه مؤخرا"

وأوضح الدليمي، بأن "قوات الحشد الشعبي ومنذ تحرير المحافظة قامت بنصب ثكنة عسكرية لها على جسر السكة، ورغم ارسال العديد من الطلبات لقيادة الحشد الشعبي بإزالة هذه الثكنة ليتسنى لنا تأهيل الجسر، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل".