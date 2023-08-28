الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يصل بغداد

شفق نيوز/ وصل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين ابراهيم طه، العاصمة العراقية بغداد اليوم الاثنين.

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف، إن "طه وصل اليوم إلى بغداد، وسيلتقي برئيس الجمهوريّة عبد اللطيف رشيد ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وبحسب الصحاف، فإن مباحثات الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي مع المسؤولين العراقيين وأبرزهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين تتضمن سُبل التعاون ضمن إطار المنظمة.