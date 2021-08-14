الأمين العام لمجلس الوزراء يتولى الإشراف على صندوق اعمار ذي قار

شفق نيوز/ أعلن مصدر محلي مطلع في ذي قار، يوم السبت، عن تولي الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، الإشراف على وضع التعليمات الخاصة بإنشاء صندوق إعمار المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "استناداً إلى قرار مجلس الوزراء المرقم (139 لسنة 2020) الخاص بإنشاء صندوق إعمار محافظة ذي قار، الذي صوت عليه مجلس الوزراء وأدرج في الموازنة لسنة (2021)، تولى الغزي الإشراف على إعداد التعليمات الخاصة بالصندوق".

واضاف ان الغزي سيتولى ايضا الاشراف على "إعداد الجدول الخاص بالمشاريع الحيوية ذات التماس المباشر بحياة المواطنين في المحافظة والإشراف والمتابعة والتمويل".

واشار الى انه "بعد جهد متواصل ومضاعف ومتابعات مستمرة مع وزارتي التخطيط والمالية، تمت إحالة 100 مشروع ضمن قطاعات الصحة، والإسكان، والبنى التحتية، والطرق والجسور، والشباب والرياضة، وتستمر الجهود لغرض إدراج بقية المشاريع البالغة 63 مشروعاً".