سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الأمين العام للأمم المتحدة يحث العراقيين على الدخول بحوار بشأن العملية السياسية

Category: سیاسة

Date: 2022-08-29T20:39:05+0000
الأمين العام للأمم المتحدة يحث العراقيين على الدخول بحوار بشأن العملية السياسية

شفق نيوز/ دعا الأمين العام للأمم المتحدة جميع الأطراف العراقية إلى التهدئة والدخول بحوار سياسي.

وقال أنطونيو غوتيريش في تصريحات صحفية تابعتها وكالة شفق نيوز؛ "أتابع بقلق الاحتجاجات الجارية في العراق والأنباء عن سقوط ضحايا وأدعو للهدوء وضبط النفس".

وحث غوتيريش "جميع الأطراف في العراق على التهدئة والانخراط بشكل عاجل في حوار سلمي بشأن العملية السياسية".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن اعتزاله العمل السياسي وغلق جميع المؤسسات السياسية والإعلامية والاجتماعية المرتبطة به، كما شدد على أتباعه عدم استخدام اسمه أو اسم التيار في أي نشاط سياسي أو إعلامي.

وعلى إثر ذلك، شهدت المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، والمؤسسات الحكومية في عدد من المحافظات الجنوبية، بدء ما يسميه الصدريون "ساعة الصفر"، حيث حولوا اعتصامهم إلى اقتحام القصر الجمهوري ومبان لمؤسسات حكومية عدة، وإعلان النفير العام.

وحتى الآن، سقط 5 متظاهرين ضحية، فيما أصيب أكثر من 50 آخرين بينهم عناصر من قوات الأمن العراقية، نتيجة الصدامات التي جرت داخل المنطقة الخضراء، خلال محاولات مكافحة الشغب فض احتجاجات الصدريين في القصر الحكومي.

related

العراق مهدد بـ"ضربة هائلة" والأمم المتحدة تحذر

Date: 2019-08-29 14:22:02
العراق مهدد بـ"ضربة هائلة" والأمم المتحدة تحذر

الامم المتحدة تندد بهجوم التاجي ببغداد

Date: 2020-03-12 08:45:34
الامم المتحدة تندد بهجوم التاجي ببغداد

علاوي يقدم جملة تعهدات الى الأمم المتحدة

Date: 2020-02-03 16:56:17
علاوي يقدم جملة تعهدات الى الأمم المتحدة

الامم المتحدة: العراق لايحتاج لحكام مسلحين ينصبون أنفسهم زعماء

Date: 2022-06-09 04:23:00
الامم المتحدة: العراق لايحتاج لحكام مسلحين ينصبون أنفسهم زعماء

مسؤولة كبيرة بالامم المتحدة تزور المحتجين بساحة التحرير عبر "التك تك"

Date: 2019-10-30 13:26:45
مسؤولة كبيرة بالامم المتحدة تزور المحتجين بساحة التحرير عبر "التك تك"

وزير الخارجية يحث الأمم المتحدة على تطوير القطاع الزراعي العراقي

Date: 2021-05-05 18:15:52
وزير الخارجية يحث الأمم المتحدة على تطوير القطاع الزراعي العراقي

الامم المتحدة تبدي استعدادها لتوفير خبراء دوليين للعراق في الانتخابات وعمل المفوضية

Date: 2019-11-26 17:20:42
الامم المتحدة تبدي استعدادها لتوفير خبراء دوليين للعراق في الانتخابات وعمل المفوضية

البعثة الأوروبية والأممية تدخل بخلاف مع مفوضية الانتخابات بشأن دقة نسبة المشاركة

Date: 2021-10-11 10:23:20
البعثة الأوروبية والأممية تدخل بخلاف مع مفوضية الانتخابات بشأن دقة نسبة المشاركة