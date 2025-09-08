الأمين العام لـ"الناتو": نقدّر دور العراق في تثبيت أمن المنطقة

شفق نيوز- بروكسل

أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" مارك روته، يوم الاثنين، عن تقديره لدور العراق في تثبيت الأمن في منطقة الشرق الأوسط، مشيداً بـ"التحوّل المهم" في إدارة جميع الملفات خلال عمل الحكومة الحالية، والدعم الكبير الذي تحظى به بعثة "الناتو" في العراق.

جاء ذلك خلال لقاء روته، برئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في العاصمة البلجيكية بروكسل، والتي بدأ السوداني زيارة رسمية إليها منذ صباح الاثنين، بحسب بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين العراق وبعثة الناتو.

وعبّر السوداني وفقاً للبيان، عن تقديره للدعوة التي وجهها له روته للمشاركة في اجتماعات مجلس شمال الأطلسي، مشيراً إلى "أن العراق قد تجاوز كل التحديات، وهو اليوم يمثل دعامة أساسية لأمن واستقرار المنطقة".

وأكد السوداني، أن "التماسك الاجتماعي في العراق هو نقطة قوته"، مشدداً على "ضرورة أن تمارس المنظومة الدولية دورها لوقف الحرب في المنطقة والانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب في غزة".

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بدأ صباح الاثنين زيارة رسمية إلى العاصمة البلجيكية، لإلقاء كلمة أمام مجلس شمال الأطلسي، بدعوة رسمية من الأمين العام لحلف الناتو مارك روته.