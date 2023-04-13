الأمين العام لحركة الجهاد الفلسطينية في بغداد لإحياء مراسم "يوم القدس" ولقاء المسؤولين العراقيين

شفق نيوز/ أعلن السفير الإيراني في بغداد محمد كاظم آل صادق، يوم الخميس، أن الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية زياد النخالة يزور العراق للمشاركة في مراسم إحياء يوم القدس العالمي في آخر جمعة من شهر رمضان.

ونقلت وكالة "أرنا" الإيرانية الرسمية عن آل صادق قوله، إن "النخالة يزور بغداد تلبية لدعوة المسؤولين العراقيين وفي سياق تعزيز العلاقات بين الشعبين؛ واصفا الشعب العراقي بانه "غيور وداعم لفلسطين".

وأردف بالقول: اننا نشهد في العراق سنويا مراسم احياء يوم القدس العالمي، وهذا العام ستقام المراسم في بغداد بكلمة الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي.

وكان النخالة قد زار أمس الأربعاء، السفارة الإيرانية في بغداد واجتمع مع السفير "محمد كاظم آل صادق".

وفي هذا اللقاء، تباحث النخالة والسفير آل صادق، حول آخر المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

ومن المقرر أن يلتقي النخالة على امتداد زيارته الحالية لبغداد، كبار المسؤولين العراقيين ومن بينهم رئيس الجمهورية "عبداللطيف رشيد".