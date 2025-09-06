"الأمور ستحل قريباً".. وزير الخارجية يتحدث عن مباحثات أربيل وبغداد

شفق نيوز- بغداد

كشف وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، يوم السبت، عن وجود تقدم كبير بين بغداد وأربيل بشأن ملف الإيرادات غير النفطية في إقليم كوردستان.

‏وقال حسين، في تصريح للصحفيين، إن "ما يخص الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، فإنها تشهد تقديماً كبيراً في ملف الإيرادات غير النفطية"، مرجحاً التوصل إلى "تفاهم خلال هذه الأيام".

وبشأن ملف النفط، أضاف أن "المشكلة لم تكن بين الحكومة الاتحادية والشركات النفطية أو بين حكومة الإقليم والشركات النفطية بل كانت ثلاثية، والأيام القليلة المقبلة ستشهد حلاً بشأن هذا الملف أيضاً".

وتوقع حسين، أن تستكمل اللجان الحكومية مهامها خلال الأيام الثلاثة المقبلة، بهدف تقديم تقارير إيجابية إلى الحكومة لعرضها في مجلس الوزراء واتخاذ القرار النهائي بشأنها يوم الثلاثاء المقبل.

وتعود جذور أزمة الرواتب الأخيرة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كوردستان إلى خلافات مستمرة حول آليات تصدير النفط وتوحيد الإيرادات العامة، وهي أزمة قديمة تتجدد بين الحين والآخر، لكنها تفاقمت بشكل ملحوظ منذ أيار/مايو 2025، حين امتنعت الحكومة الاتحادية عن إرسال رواتب موظفي الإقليم.