الأمن والدفاع النيابية: هناك شركات أمنية "وهمية" تديرها شخصيات "مشبوهة" خارج العراق

شفق نيوز/ كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، يوم الأربعاء، عن وجود شركات أمنية "وهمية" تديرها شخصيات "مشبوهة" من خارج العراق، مؤكدة وجود العديد من المخالفات في عمل بعض الشركات العراقية والأجنبية.

وذكر بيان لرئيس اللجنة كريم عليوي المحمداوي، ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير أجرى زيارة إلى مديرية الشركات الأمنية في وزارة الداخلية ورصد مخالفات في عمل عدد من الشركات الأمنية العراقية والأجنبية ومن ضمنها شركة أمنية روسية مقرها خارج البلاد.

وأشار البيان إلى أن المحمداوي كشف أن هناك "شركات وهمية تدار من قبل شخصيات مشبوهة من خارج البلاد وتضع بعض الوكلاء لإدارة عملها كغطاء لها".

وأضاف المحمداوي أن "بعض هذه الشركات مملوكة لأشخاص مطلوبين للقضاء وعليهم مؤشرات فساد وغسيل أموال"، مؤكداً أن "هناك العديد من الشركات مملوكة لشخصيات قريبة من الدولة وبعضهم أعضاء في مجلس النواب، فضلاً عن امتلاكهم لأكثر من ثلاث شركات في آن واحد".

وتساءل المحمداوي عن آلية عمل وتسجيل الشركات الأمنية العراقية والأجنبية وعدد أسلحتها وعجلاتها وأفرادها ومقراتها الرسمية؟.

وأكد على ضرورة إعادة تدقيق كل تفاصيل الشركات الأمنية في البلاد "لضمان عملها لحماية الأمن القومي من بعضها المشبوهة في العمل والتبعية".

ولفت المحمداوي إلى أن "لجنة الأمن والدفاع النيابية ستقوم بتشكيل لجنة فرعية لتدقيق عمل الشركات وتعاقداتها مع المديرية وستقوم برفع تقرير عن ذلك لرئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير الداخلية".