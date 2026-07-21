الأمن والدفاع النيابية تنجز التعديل الثاني لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي

شفق نيوز- بغداد

أنجزت لجنة الأمن والدفاع النيابية، يوم الثلاثاء، مسودّة التعديل ‏الثاني لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18).‏

وقال عضو اللجنة النائب عثمان الشيباني، في منشور، على "فيسبوك" اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن المسودّة تضمنت ‏تخفيض سن التقاعد الاختياري للضباط والمراتب إلى 40 سنة ‏بدلاً من 45 سنة، مع خدمة فعلية لا تقل عن 15 سنة، فضلاً عن ‏إلغاء دائرة الأمرة وإنهاء العمل بإحالة الضباط إليها.‏

وأضاف الشيباني، أن المسودّة تضمنت أيضاً إضافة مخصصات ‏الأرزاق إلى الراتب الاسمي، وتثبيت احتساب الشهادات العليا ‏قدماً وظيفياً، بواقع سنتين لحملة الدكتوراه وسنة واحدة لحملة ‏الماجستير، وفقاً لأصل القانون.‏

"كما تضمنت أيضاً تثبيت مدة تمديد الخدمة لتكون سنة واحدة ‏فقط، وتنظيم شروط ترقية الضباط بموجب قانون أو نظام ‏يقترحه وزير الداخلية ويصادق عليه القائد العام للقوات المسلحة، ‏مع إلغاء شرط المنصب، بالإضافة إلى معاملة العاملين بصفة ‏عقد في وزارة الداخلية معاملة المنتسب على الملاك الدائم عند ‏الاستشهاد"، بحسب الشيباني.

ولفت إلى "وجود توجه بمنح المنتسب الشهيد أو الجريح ‏بعجز كلي رتبة ملازم، وترقية الجريح الذي تبلغ نسبة العجز ‏لديه (50%) فأكثر إلى رتبة أعلى، إضافة إلى إلغاء وصف ‏‏(رجل الشرطة) أينما ورد في القانون، والاستعاضة عنه ‏بمصطلح (المنتسب) ليشمل الضباط والمراتب، واعتماد وصف ‏‏(الموظف المدني) في مواضعه وفقاً لأحكام القانون".‏