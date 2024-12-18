الأمن والدفاع النيابية تكشف مصير قانون جهاز المخابرات العراقي

شفق نيوز/ كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، يوم الأربعاء، أن قانون جهاز المخابرات العراقي جاهز للتصويت ومن المتوقع تمريره بعد العطلة التشريعية للمجلس، مبينة أن الخلافات على القوانين الأخرى أرجأ إقرار قانون المخابرات.

وقال عضو اللجنة علي نعمة البنداوي، لوكالة شفق نيوز، إن "قانون جهاز المخابرات من القوانين المهمة التي تخص شريحة من القوات الأمنية على اعتبار أن جهاز المخابرات هو مكمل للأجهزة الأمنية وهو جهاز مهم وحيوي ويعتبر عصب الدولة العراقية".

وأوضح أن "قانون جهاز المخابرات تمت قراءته قراءتين وأجريت عليه تعديلات وقمنا بمناقشته أربع مرات داخل لجنة الأمن والدفاع وبحضور رئيس الجهاز والكادر المتقدم والدوائر القانونية والأمنية فيه، وتم استلام مجموعة من مقترحات وتعديلات القوى السياسية والنواب على القانون".

وأكد البنداوي، أن "قانون جهاز المخابرات جاهز للتصويت، وعرض مرتين للتصويت لكن بسبب عدم اكتمال النصاب لوجود مجموعة من القوانين التي كانت معه، وكانت الخلافات على القوانين الأخرى وليس على قانون جهاز المخابرات، لذلك تم تأجيل التصويت عليه لما بعد العطلة التشريعية".

وفي وقت سابق اليوم، أصدر رئيس الوزراء العراقي أمراً يقضي بتكليف حميد الشطري رئيساً لجهاز المخابرات.

وقال مصدر حكومي، لوكالة شفق نيوز، إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كلّف حميد الشطري رئيساً لجهاز المخابرات العراقي.

وكان الشطري يشغل منصب رئيس جهاز الأمن الوطني سابقاً.