"الأمن والاقتصاد" يتصدران جدول الأعمال.. تفاصيل الزيارة المرتقبة لوفد الخارجية السورية إلى العراق

شفق نيوز/ كشفت مصادر سياسية، يوم السبت، عن تفاصيل الزيارة المرتقبة لوفد من وزارة الخارجية السورية إلى العاصمة بغداد خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدة أن الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية ستكون محور المباحثات المشتركة بين البلدين.

وقالت المصادر في حديث لشفق نيوز، إن "الزيارة ستركز على بحث استمرار المساعدات العراقية للشعب السوري وآليات تطويرها، بالإضافة إلى ملف ضبط أمن الحدود المشتركة وكيفية إدامة الثقة المتبادلة بين الجانبين وضمان عدم تحرك عصابات داعش وابقائها في مخيم الهول، إلى جانب عدم فتح السجون وإطلاق سراح العصابات الارهابية المحتجزة فيها".

وأضافت المصادر، أن "الطرفين سيبحثان أيضاً جهود الحفاظ على وحدة الأراضي السورية ودعم بناء نظام سياسي ديمقراطي يضمن حقوق جميع السوريين، بما في ذلك حقوق الأقليات وسلامتها، فضلاً عن مناقشة ملف فتح المعابر الحدودية وتنظيم التبادل الاقتصادي والتجاري وفق ضوابط محددة".

وأشارت المصادر، إلى أن "المحادثات ستتطرق إلى رؤية الإدارة الجديدة في دمشق لضمان أمن المنطقة ومنع تمدد الصراعات الداخلية إلى خارج الحدود السورية، خاصة في الملف الكوردي وملف اللاجئين السوريين، بما يشمل الجنود وضباط الجيش السوري الذين لجأوا إلى العراق بعد سقوط نظام الأسد".

وتابعت المصادر، حديثها بالقول إن "العراق يرغب في التدخل الإيجابي لدعم إقامة نظام سياسي جديد في سوريا بعيداً عن الحروب والانقسامات الداخلية"، مشيراً إلى أن "استقرار سوريا يشكل عنصراً أساسياً في تعزيز الأمن القومي العراقي وحماية المنطقة من خطر عودة نشاط عصابات داعش الإرهابية".

سبق أن مصدراً حكومياً قد كشف لشفق نيوز، يوم الثلاثاء الماضي، عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني، إلى العراق، وذلك بعد عودة رئيس الوزراء العراقي المقررة إلى إيران.

هذا وتشهد سوريا تحركات دبلوماسية نشطة بعد سقوط نظام بشار الأسد، مع تدفق الوفود العربية والأجنبية إلى دمشق، والاتصالات التي يجريها مسؤولوها مع المحيط العربي.