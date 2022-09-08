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الأمن الإقليمي ومكافحة "الإرهاب" يتصدران مباحثات الكاظمي وقائد أمريكي رفيع في بغداد

Category: سیاسة

Date: 2022-09-08T13:33:02+0000
الأمن الإقليمي ومكافحة "الإرهاب" يتصدران مباحثات الكاظمي وقائد أمريكي رفيع في بغداد

شفق نيوز/ استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، قائد القيادة المركزية الأمريكية الوسطى الجنرال مايكل كوريلا، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحسب بيان لمكتب الكاظمي ورد لوكالة شفق نيوز، "التباحث في تطورات الأوضاع في العراق والمنطقة، ومناقشة القضايا والملفات المشتركة فيما يخص الأمن الإقليمي، وجهود مكافحة الإرهاب".

وبحث اللقاء، "آفاق التعاون الثنائي، والتطلع إلى تطويره في المجالات الأمنية، والعسكرية المختلفة ولاسيما التدريب، وتقديم المشورة، وتعزيز الخبرات الأمنية، وبما يسهم في رفع قدرات القوات العسكرية العراقية لمواجهة التحديات الأمنية".

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