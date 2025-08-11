الأمن الإقليمي وغزة وسوريا تتصدر مباحثات فؤاد حسين وعلي لاريجاني

شفق نيوز- بغداد

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، في العاصمة بغداد، يوم الاثنين، ملفات التعاون الثنائي، إلى جانب مناقشة مستفيضة للتحديات الأمنية الإقليمية، وفي مقدمتها تطورات الوضع في غزة وسوريا.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تمت مناقشة مشروع خط السكك الحديدية الذي يربط الشلامجة بالبصرة، والتحديات التي تواجه إنجازه، بما في ذلك إزالة الألغام والعقبات الأخرى، مع الاتفاق على متابعة الموضوع من قبل الجهات المعنية في كلا الجانبين لإيجاد الحلول اللازمة.

كما تم التطرق إلى فكرة تمديد الخط الإستراتيجي من منطقة خسروي في الجانب الإيراني إلى خانقين وبغداد، وأهمية البدء بدراسة المشروع لما له من أثر في تعزيز العلاقات الاقتصادية وتنشيط السياحة الدينية، إلى جانب إمكانية ربط هذا الخط بمشروع طريق التنمية مستقبلاً.

ووفقاً للبيان، فقد تناول اللقاء أيضاً تطورات الأوضاع الإقليمية والأمنية، بما في ذلك الوضع في غزة وخطورة "احتلال الكيان الإسرائيلي للقطاع ومحاولات ترحيل سكانه إلى الأراضي المصرية"، إضافة إلى بحث "تهديدات الاحتلال بضم الضفة الغربية وانعكاساتها على المنطقة العربية"، ومناقشة التهديدات الموجهة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وخطورة الموقف، فضلاً عن التغيرات الجارية في سوريا وتأثيراتها على استقرار المنطقة.

كما تم التأكيد على أهمية بناء آليات مشتركة للعمل الأمني على مستوى الإقليم، ومناقشة مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأمن الإقليمي، إلى جانب طرح فكرة عقد اجتماع بصيغة (6+2) الذي يضم دول مجلس التعاون الخليجي الست إضافةً إلى العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مع التطرق إلى آخر التطورات على الساحة الدولية.

وفي ختام اللقاء، أعرب علي لاريجاني، بحسب البيان، عن شكره لوزير الخارجية على "جهوده ومواقفه خلال حرب الكيان الإسرائيلي على إيران"، مثمناً سياسة التوازن التي ينتهجها العراق في علاقاته الدولية.