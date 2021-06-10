الأمن النيابية: نقل عوائل مخيم الهول إلى العراق تم بضغوط امريكية

شفق نيوز/ أكدت اللجنة الأمن والدفاع النيابية، يوم الخميس، إنها ستستضيف المسؤولين في الحكومة لمناقشة نقل عوائل مخيم الهول إلى الأراضي العراقية، فيما أشارت إلى أن نقل هذه العوائل تم بضغط من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال عضو اللجنة كاطع الركابي لوكالة شفق نيوز؛ إن "نقل المئات العوائل من مخيم الهول السوري إلى مخيم الجدعة في أطراف الموصل لم يحصل لولا الضغوط التي مارستها الإدارة الأمريكية على الحكومة العراقية".

وأضاف إن "الحكومة العراقية بررت موقفها من عملية نقل العوائل من خلال فتح مراكز تدريبية وإدخالهم في دورات مكثفة من أجل تأهيلهم ودمجهم بالمجتمع".

وبين الركابي، إن "اللجنة الأمن والدفاع النيابية ستستضيف المسؤولين في الحكومة لمناقشة أسباب نقل العوائل والتداعيات الأمنية وتأثيرها على الأمن القومي".