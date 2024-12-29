الأمن النيابية: نتائج زيارة الشطري للشرع غامضة و نتجه لاستضافته

شفق نيوز/ أكدت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، يوم الأحد، وجود غموض في نتائج زيارة الوفد العراقي إلى دمشق واجتماعه مع رئيس الإدارة الجديدة أحمد الشرع.

وقال عضو اللجنة ياسر وتوت، لوكالة شفق نيوز، إنه "زيارة الوفد العراقي الرسمي برئاسة رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري إلى دمشق، كانت من أجل الحفاظ على الأمن القومي الداخلي، لكن نتائج هذه الزيارة ما زالت غامضة وغير معروفة، ولم نعرف ما هو رد الشرع على ما طرحه العراق من نقاط مهمة تخص أمنه القومي".

وأضاف، أن "هذا الغموض سوف يدفعنا إلى تقديم طلب استضافة رسمي لرئيس جهاز المخابرات حميد الشطري في مجلس النواب العراقي، لمعرفة تفاصيل الزيارة وما تم طرحه وما هي ردود الشرع، فلا يمكن البقاء بهذا الغموض، دون معرفة أي نتائج لهذا الاجتماع المهم".

ووصل يوم الخميس الماضي، رئيس جهاز المخابرات العراقي حميد الشطري، إلى العاصمة السورية دمشق، والتقى رئيس السلطة السورية الجديدة أحمد الشرع.

ووفقا لما أفاد به المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، بعد الزيارة، فإن الوفد العراقي بحث التطورات على الساحة السورية، ومتطلبات الأمن والاستقرار في الحدود المشتركة بين البلدين.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أعلن في 22 ديسمبر كانون الأول الجاري، أن حكومته بادرت بإجراء اتصالات وزيارات مع الدول الشقيقة، وأطلقت مبادرة لإرساء الأمن في سوريا، وقدمت ورقة عراقية في مؤتمر العقبة بالأردن بشأن سوريا، وحظيت بترحيب جميع الأشقاء.