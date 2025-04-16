الأمن النيابية: عودة عوائل "مخيم الهول" إلى العراق جاءت باتفاق حكومي سابق

شفق نيوز/ أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية حسين العامري، يوم الأربعاء، أن عودة بعض العوائل العراقية من مخيمي "الهول والحسكة" إلى البلاد جرت وفق اتفاق مسبق بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة.

وقال العامري، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتفاق تم قبل سنوات، عبر جهاز المخابرات العراقي، وينص على استقبال 50 شخصاً في كل دفعة، ليتم وضعهم في مراكز خاصة لإعادة تأهيلهم نفسياً واجتماعياً".

وأضاف أن "إعادة هذه العوائل إلى مناطق سكناهم الأصلية تخضع لتقديرات جهاز المخابرات والأمن الوطني، وبما يضمن تحقيق الصالح الاجتماعي والأمني".

وغادرت 241 عائلة عراقية، يوم أمس الثلاثاء، مخيم الهول في محافظة الحسكة السورية، متجهةً نحو الأراضي العراقية.

ووفقاً لحديث مسؤول مكتب الخروج في مخيم الهول شكري الحجي، لوكالة شفق نيوز، فإن هذه الرحلة هي الدفعة الثامنة منذ بداية العام 2025 والرحلة 25 من رحلات إعادة العراقيين إلى بلادهم.

ووصلت صباح يوم أمس، نحو عشرين حافلة عراقية لنقل الخارجين من مخيم الهول إلى الأراضي العراقية عبر معبر اليعربية الحدودي شرق الحسكة.

ورافقت الحافلات مدرعات أمريكية ضمن إجراءات أمنية مشددة للتحالف لضمان وصول آمن للحافلات إلى الأراضي العراقية.

وفي اواخر آذار الفائت غادرت 186 عائلة عراقية، تضم 681 شخص مخيم الهول نحو الأراضي العراقية.

ومنذ عام 2021، بدأت الحكومة العراقية، بالتعاون مع منظمات دولية، تنفيذ خطة لإعادة عائلات عراقية من المخيم إلى البلاد، حيث يتم استقبالهم في مخيم الجدعة لإعادة تأهيلهم اجتماعيًا ونفسيًا، وسط اعتراضات محلية متكررة، ولاسيما من ذوي ضحايا التنظيم في نينوى، الذين يبدون تخوفهم من عودة هذه العائلات إلى مجتمعاتهم.