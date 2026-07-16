الأمن النيابية توصي بإعفاء قائد القوة البحرية العراقية

شفق نيوز- بغداد

أوصت لجنة الأمن والدفاع النيابية، يوم الخميس، بإعفاء قائد القوة البحرية العراقية من منصبه، على خلفية حادثة الصيادين.

وقال عضو اللجنة محمود فالح السيد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والرقابية، وبعد زيارتنا إلى محافظة البصرة ولقائنا بعائلة الشهيد الصياد نجم عبد الله، إلى جانب عدد من الصيادين المصابين، استضافت لجنة الأمن والدفاع النيابية في مجلس النواب العراقي قائد القوة البحرية الفريق الركن مازن كبيان وعدداً من القادة الأمنيين المعنيين، بحضور عائلة الشهيد وعوائل المصابين، للوقوف على ملابسات الحادثة ومحاسبة الجهات المقصرة".

وأضاف "بعد الاطلاع على مجريات التحقيق والاستماع إلى جميع الأطراف، أوصينا بإعفاء قائد القوة البحرية من منصبه، على خلفية ما ثبت من تقصير في أداء الواجب، وعدم توفير الحماية اللازمة للصيادين العراقيين داخل المياه الإقليمية، فضلاً عن التجاوزات التي تعرضوا لها".

وشهدت محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق، يوم الأحد الماضي، تظاهرات أمام مبنى القنصلية الكويتية احتجاجاً على مقتل صياد عراقي من قبل خفر السواحل الكويتية قبل أيام.

وجاءت هذه التظاهرة استجابة لدعوات عديدة في البصرة بالتظاهر احتجاجاً على مقتل الصياد البصري نجم عبد الله خالد، والمطالبة بحماية الصيادين العراقيين.

والخميس الماضي، وصل الصيادين العراقيين الذين كانوا محتجزين في الكويت إلى منفذ سفوان الحدودي، وهم كل من حسن خالد حسن، وجعفر حسن عبد الزهرة، وماجد محمد خالد، بالإضافة إلى جثة الصياد نجم عبد الله خالد، والصياد المصاب بمنطقة الرأس ثائر محمد سلمان، في حادثة أثارت غضباً شعبياً في البصرة وعموم العراق.