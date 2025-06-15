الأمن النيابية تنفي استخدام إسرائيل الأراضي العراقية لقصف إيران

شفق نيوز/ نفت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، اليوم الأحد، استخدام إسرائيل الأراضي العراقية لمهاجمة إيران، فيما اكدت موقف العراق الرافض لأن تكون أرضه منطلقا للاعتداء على دول الجوار.

وقال عضو اللجنة ياسر وتوت، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتهامات الإيرانية بأن بعض عمليات قصف الكيان الصهيوني انطلقت من داخل الأراضي العراقية غير صحيحة، ولا وجود لهكذا معلومات".

وكان نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، أعلن أمس السبت، أن بعض الهجمات الأخيرة التي استهدفت إيران انطلقت من داخل الأراضي العراقية، مطالباً الحكومة العراقية بتحمّل مسؤوليتها في منع استخدام أجوائها للاعتداء على دول الجوار.

وأضاف وتوت، أن "العراق لم ولن يقبل أن يكون منطلقاً للاعتداء على أي من دول الجوار والمنطقة"، مبينا "لقد تواصلنا مع كافة القيادات العسكرية والأمنية وكذلك قيادة القوات الجوية والرصد الجوي والأراضي، وكل تلك المصادر الرسمية تؤكد عدم وجود أي منطلق لقصف الأراضي الإيرانية عبر الأراضي العراقية، ولهذا الاتهامات الإيرانية غير صحيحة وبعيدة عن الواقع".

وتصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران بشكل حاد منذ 13 حزيران 2025، عندما شنت إسرائيل هجوماً صاروخياً مباغتاً استهدف مواقع داخل الأراضي الإيرانية، وردت طهران في الليلة ذاتها بسلسلة هجمات صاروخية كثيفة، استمرت ليومين متتاليين "ليلا"، وطالت أهدافاً عسكرية ومنشآت داخل إسرائيل.