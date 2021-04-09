الأمن النيابية تكشف عن غموض يكتنف مشروع "الخندق الحدودي" مع سوريا

شفق نيوز/ كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، يوم الجمعة، عن وجود غموض فيما يتعلق بمشروع الخندق الأمني على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا لتقييد حركة وانتقال عناصر تنظيم داعش بين البلدين.

وقال عضو اللجنة علي الغانمي لوكالة شفق نيوز، إن "خطة لتنفيذ وإنشاء خندق ترابي على جزء من الشريط الحدودي بين العراق وسوريا بدعم وتمويل من الولايات المتحدة الأميركية بمبلغ قدره خمسة ملايين دولار، لكن لغاية الان لا يوجد إعلان رسمي يؤكد رصد وتضمين هذا المبلغ".

وأضاف "كان من المحتمل ان يتم رصد مبلغ قدرة عشرة مليارات دينار وفق قانون الموازنة العامة للعام 2021، إلا أن التغييرات الاخيرة على مسودة القانون حالت دون ذلك".

وتابع الغانمي، ان "موعد البدء بتنفيذ المشروع والجهة المنفذة له غير محددة في الوقت الحالي، وهل ستكون الآليات التابعة لقيادة شرطة الحدود هي المنفذة أم شركة وجهة منفذة أخرى".