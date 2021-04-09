سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الأمن النيابية تكشف عن غموض يكتنف مشروع "الخندق الحدودي" مع سوريا

Category: سیاسة

Date: 2021-04-09T13:34:46+0000
الأمن النيابية تكشف عن غموض يكتنف مشروع "الخندق الحدودي" مع سوريا

شفق نيوز/ كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، يوم الجمعة، عن وجود غموض فيما يتعلق بمشروع الخندق الأمني على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا لتقييد حركة وانتقال عناصر تنظيم داعش بين البلدين.

وقال عضو اللجنة علي الغانمي لوكالة شفق نيوز، إن "خطة لتنفيذ وإنشاء خندق ترابي على جزء من الشريط الحدودي بين العراق وسوريا بدعم وتمويل من الولايات المتحدة الأميركية بمبلغ قدره خمسة ملايين دولار، لكن لغاية الان لا يوجد إعلان رسمي يؤكد رصد وتضمين هذا المبلغ".

وأضاف "كان من المحتمل ان يتم رصد مبلغ قدرة عشرة مليارات دينار وفق قانون الموازنة العامة للعام 2021، إلا أن التغييرات الاخيرة على مسودة القانون حالت دون ذلك".

وتابع الغانمي، ان "موعد البدء بتنفيذ المشروع والجهة المنفذة له غير محددة في الوقت الحالي، وهل ستكون الآليات التابعة لقيادة شرطة الحدود هي المنفذة أم شركة وجهة منفذة أخرى".

related

الحكومة العراقية تصدر توضيحا بشأن نقل اسر لداعش من سوريا الى نينوى

Date: 2019-07-27 07:51:33
الحكومة العراقية تصدر توضيحا بشأن نقل اسر لداعش من سوريا الى نينوى

مسؤول إيران: دول عربية اتفقت على ضرب اسرائيل للعراق وسوريا ولبنان

Date: 2019-09-02 08:42:24
مسؤول إيران: دول عربية اتفقت على ضرب اسرائيل للعراق وسوريا ولبنان

صالح والسيسي يتفقان هاتفيا على "مواجهة" التدخل التركي في سوريا

Date: 2019-10-10 07:23:35
صالح والسيسي يتفقان هاتفيا على "مواجهة" التدخل التركي في سوريا

أردوغان من نيويورك: إرساء الاستقرار في سوريا سينعكس ايجابيا على العراق

Date: 2019-09-25 12:47:22
أردوغان من نيويورك: إرساء الاستقرار في سوريا سينعكس ايجابيا على العراق

الخارجية الامريكية تحذر من "قهر" 25 مليون سني في العراق وسوريا

Date: 2019-10-29 15:29:32
الخارجية الامريكية تحذر من "قهر" 25 مليون سني في العراق وسوريا

تركيا تعلن استضافة ملايين المهاجرين من العراق وسوريا

Date: 2019-08-03 15:09:23
تركيا تعلن استضافة ملايين المهاجرين من العراق وسوريا

لبنان تعد استهدافها مرتبطا بـ"اعمال عدائية" تنفذها اسرائيل في العراق وسوريا

Date: 2019-08-27 18:17:36
لبنان تعد استهدافها مرتبطا بـ"اعمال عدائية" تنفذها اسرائيل في العراق وسوريا

العراق يعلن اتخاذ الاجراءات لمنع تسلل مقاتلي داعش من 72 دولة عبر سوريا

Date: 2019-10-17 11:02:30
العراق يعلن اتخاذ الاجراءات لمنع تسلل مقاتلي داعش من 72 دولة عبر سوريا