الدفاع النيابية تفتح ملف صفقات السوداني في واشنطن

شفق نيوز/ كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية يوم السبت، عزمها إجراء تحقيق في ملف تعاقدات التسليح التي أبرمها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن.

وقال عضو اللجنة محمد الرميثي لوكالة شفق نيوز، إن لجنة الامن والدفاع النيابية ستفتح ملف التسليح في وزارة الدفاع والعقود التي وقعها العراق لشراء الطائرات الحربية والمدرعات والدبابات، إضافة إلى شراء الأسلحة والاعتدة لتسليح الجيش العراقي".

وأضاف، أن اللجنة "ستستضيف خلال الفترة القادمة وزير الدفاع ومدير العقود والتسليح والكادر المتقدم بوزارة الدفاع لمناقشة العقود التي وقعت مؤخراً لتسليح الجيش العراقي من ضمنها ملف طائرات F 16 الأمريكية".

وفي وقت سابق، قال رئيس خلية الإعلام الأمني تحسين الخفاجي، إن العراق تعاقد خلال زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى الولايات المتحدة، على شراء 21 طائرة هليكوبتر لتعزيز قدرات الجيش العراقي.

والتقى السوداني، خلال زيارته واشنطن، الرئيس التنفيذي لشركة "لوكهيد مارتن"، المسؤولة عن تصنيع طائرات (F16).

واكد، وفقا لبيان صدر عن مكتبه، أهمية التزام الشركة بفتح مراكز لصيانة الطائرات الحربية وتوفير المواد الاحتياطية لها داخل العراق؛ نظراً لاهمية هذا الأمر الخاص بتأهيل الطائرات العراقية لحفظ أمن البلد.

من جانبه، أبدى رئيس الشركة تفهمه واستعداده للاستجابة لطلبات الحكومة العراقية الخاصة بتنفيذ بنود عقود توريد الطائرات للعراق، وتوفير جميع المستلزمات المتعلقة بها.