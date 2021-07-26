الأمن النيابية تعلق على زيارة الكاظمي: ستركّز على خروج القوات المقاتلة

شفق نيوز/ أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، بدر الزيادي، يوم الاثنين، على ضرورة خروج جميع القوات القتالية الاجنبية من العراق وبقاء اللوجستية منها المتعاقدة معها رسمياً، مشيرا الى ان المباحثات العراقية الامريكية لا تقتصر على الشأن الأمني والعسكري.

وقال الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الولايات المتحدة جاءت لاستكمال جولة رابعة من المباحثات بين البلدين وسبل تطوير العلاقات الاستراتيجية.

وأشار الى ان هناك "اتفاقا على انسحاب جميع القوات القتالية ضمن جدول زمني محدد يتفق عليه العراق وامريكا"، مستدركاً "فقط القوات اللوجستية التي يحتاجها العراق ستبقى بحسب تقديرات اللجنة الفنية المختصة بهذا الشأن".

ولفت الى أن "العراق يستورد جميع الأسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك شركات لديها عقود صيانة وتصليح للطائرات المقاتلة العراقية وهذه الشركات باقية ضمن العقود المبرمة معها".

واكد الزيادي على أن "الهدف الأول هو انسحاب كل القوات الأجنبية ومن ضمنها القوات الأميركية من العراق، وهذا امر متفق عليه، وهناك قرار من مجلس النواب صوت عليه بهذا الخصوص".

واضاف أن "هناك تطورا في العلاقات العراقية الامريكية فيما يتعلق بالنهوض بقطاعيّ التعليم والصحة"، مشيراً إلى أن العراق يسعى لفتح اكثر من باب لتطوير العلاقات وتشجيع الاستثمار وتأهيل البنى التحتية".

وختم الزيادي بالقول "زيارة الكاظمي الى امريكا ستكون إيجابية إذا تم تطبيق ما تتمخض عنه المباحثات على ارض الواقع وليس مجرد استعراض إعلامي".

ووصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم امس الأحد، الى الولايات المتحدة الأمريكية على رأس وفد حكومي، في زيارة تستغرق عدّة أيام تشهد بحث العلاقات العراقية الأميركية في مختلف المجالات.

وقال الكاظمي قبيل مغادرته بغداد؛ إن "هذه الزيارة تأتي في إطار جهود العراق لترسيخ علاقة وثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، مبنية على أسس الإحترام المتبادل والتعاون الثنائي في مختلف المجالات، كما إنها تتوّج جهوداً طويلة من العمل الحثيث خلال جلسات الحوار الاستراتيجي لتنظيم العلاقة الأمنية بين البلدين على أساس المصلحة الوطنية العراقية".