الأمن النيابية تعقد اجتماعاً "هاماً" الأسبوع المقبل لمناقشة "خروقات المسيرات"

شفق نيوز – بغداد

كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية علي البنداوي، يوم الثلاثاء، أن اجتماعاً "هاماً" ستعقده اللجنة الأسبوع المقبل لمناقشة الخروقات المتكررة من قبل طائرات مسيرة مجهولة الهوية استهدفت منشآت عسكريو مدنية في عدد من المحافظات العراقية.

وقال البنداوي لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة قررت عقد اجتماع مهم لمناقشة الخروقات الأخيرة واختراق الأجواء العراقية وقيام الطائرات المسيرة باستهداف رادار الدفاع الجوي في معسكر التاجي".

وأضاف "الطائرات المسيرة كررت عملها العدواني يوم أمس الاثنين باستهداف مطار كركوك ومحاولة استهداف مصفى بيجي في صلاح الدين".

وأكد أن "اللجنة النيابية ستعقد اجتماعها بعد العاشر من شهر محرم في الأسبوع المقبل، وستتم استضافة المسؤولين في الحكومة ووزارة الدفاع للوقوف على ملابسات هذه الخروقات وما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بهذا الصدد".

وتعرض مطار كركوك الدولي في وقت متأخر من مساء أمس الأثنين، إلى هجمات بمقذوفات ما دفع السلطات إلى رفع درجة الاستنفار الأمني في عدد من المنشآت الحيوية شمالي البلاد، بحسبما أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز.

وعقب هجوم كركوك، أفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، بأن الدفاعات العراقية أسقطت طائرة مسيّرة مجهولة الهوية في محيط مصفاة بيجي، بمحافظة صلاح الدين.

واليوم قال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن السلطات الأمنية العراقية فتحت تحقيقاً بالهجمات التي طالت مطار كركوك الدولي ومصفاة بيجي النفطية في محافظة صلاح الدين.

وأوضح أن توجيهاً صدر من المراجع العليا للأجهزة الأمنية بتشكيل لجنة رفيعة المستوى لتفتح تحقيقاً من أجل معرفة ملابسات ما حدث ليلة أمس ضمن كركوك وقضاء بيجي.

وأعلن محافظ كركوك، ريبوار طه، فجر اليوم الثلاثاء، عن تشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على ملابسات الهجوم الصاروخي الذي استهدف كركوك، فيما أشار إلى أنه جاء بعد قتل عدد من عناصر داعش.

وفي 24 حزيران/ يونيو الماضي، أعلنت خلية الإعلام الأمني أنها رصدت خرق طائرتين مسيرتين مجهولتي الهوية أجواء مدينة بغداد إحداهما سقطت والأخرى قصفت معسكر التاجي شمالي العاصمة العراقية.

وقال رئيس الخلية اللواء سعد معن في تسجيل صوتي ورد لوكالة شفق نيوز، إن طائرة مسيرة مجهولة الهوية قصف راداراً ضمن منظومة الدفاع الجوية لم يدخل الخدمة في معسكر التاجي فجر اليوم.

وأضاف أن طائرة أخرى سقطت قرب مولد للكهرباء، مشيراً إلى أن القصف وسقوط الطائرة لم يسفرا عن سقوط خسائر بالأرواح.

وفي يوم 27 من الشهر الماضي، كشف مصدر أمني رفيع في ذي قار، عن قيام طائرات مسيرة مجهولة الهوية منذ عدة أيام، بتصوير مواقع عسكرية وأمنية في المحافظة، محذراً من حصول "اضطراب أمني" في المنطقة الجنوبية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الطائرات المسيرة تقوم كليلة منذ عدة أيام بتصوير قاعدة الإمام علي الجوية في ذي قار، كما أن الطائرات تقف فوق سجن الناصرية المركزي (الحوت) وتمت مشاهدتها بالعين المجردة وهي تقوم بالتقاط صور".

وحذر من أن "سجن الناصرية يضم العشرات من الإرهابيين والمجرمين الخطرين، وهناك خشية من تعرض السجن ومؤسسات أمنية وكذلك القاعدة الجوية لهجمات بهدف خلق اضطراب أمني في المنطقة الجنوبية من العراق".

ولفت المصدر إلى أن "الرادار الأمريكي في قاعدة الإمام علي وبعدما تعرض لقصف بطائرة مسيرة بطريقة مباغتة قبل عدة أيام، أصبحت المنطقة الجنوبية للبلاد مفتوحة جوياً لأي اعتداء مستقبلي".