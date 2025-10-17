مطالبة نيابية بخطة أمنية استباقية لتأمين الانتخابات: الوضع حساس

شفق نيوز- بغداد

أكدت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، يوم الجمعة، ضرورة وضع خطة أمنية شاملة استعداداً للانتخابات التشريعية المقررة في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، تتناسب مع "حساسية المرحلة".

وقال عضو اللجنة علي نعمة البنداوي لوكالة شفق نيوز، إن "المرحلة الحالية تتطلب عمليات استباقية فعّالة وتفعيل دور الاستخبارات والعناصر الأمنية في مختلف المحافظات، لضمان عدم حدوث أي خرق أمني أو محاولة للتأثير على سير العملية الانتخابية".

وأضاف أن "من المهم أيضاً تدوير القطعات الماسكة للأرض لتجنب حالات الترهل أو التراخي الأمني، وتعزيز الانتشار الميداني بما يتناسب مع حساسية المرحلة المقبلة، حيث يمثل أمن الانتخابات الركيزة الأساسية لنجاحها ونزاهتها".

وتأتي هذه الدعوات بعد يومين من اغتيال عضو مجلس محافظة بغداد والمرشح للانتخابات النيابية المقبلة صفاء حسين المشهداني، فيما أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الجمعة، أن الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات للوصول إلى الجناة وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

وكان نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق أول الركن، قيس المحمداوي، أعلن أول أمس الأربعاء، عن تشكيل لجنة للأمن السيبراني لحماية العملية الانتخابية، مؤكداً أن هناك تعاوناً مثمراً مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وأضاف المحمداوي في مؤتمر صحفي، حضرته وكالة شفق نيوز، أن "هناك توصيات واضحة تتابعها القوات الأمنية بإشراف السلطة القضائية للتصدي لاستهداف المرشحين والمقرات وهناك عمليات استباقية كثيرة للحفاظ على الاستقرار الأمني لخلق جو مناسب لإجراء العملية الانتخابية".

وأوضح أن "كاميرات المراقبة الموضوعة ستراقب العملية الانتخابية بشكل دقيق، ولا يمكن أن تكون آلية بيع وشراء الأصوات والبطاقات مجدية، لأنه لا يمكن استخدام البطاقة إلا من قبل صاحبها".