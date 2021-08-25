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الأمن النيابية تستضيف القيادات العسكرية بشأن عمليات تطهير الطارمية

Category: سیاسة

Date: 2021-08-25T17:35:52+0000
الأمن النيابية تستضيف القيادات العسكرية بشأن عمليات تطهير الطارمية

شفق نيوز/ أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، يوم الاربعاء، انها ستستضيف القادة الأمنيين لمناقشة العمليات العسكرية والواقع الانساني في قضاء الطارمية شمالي بغداد.

وقال عضو اللجنة علي الغانمي لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة ستعقد اجتماعا مطلع الشهر المقبل لاستضافة قادة عمليات بغداد والمشتركة والقطعات العسكرية كافة المشاركة بعملية تطهير قضاء الطارمية من الخلايا الارهابية".

وبين أن "الاستضافة ستناقش الخطة العسكرية لتطهير الطارمية والحالات والعمل الانساني خلال عمليات التطهير القضاء من عناصر تنظيم داعش الارهابي".

وأكد الغانمي أن "القوات الامنية لها إمكانية عالية في تطهير المدن من الخلايا الارهابية ودورها الانساني متميز في حماية المواطنين وتعاونهم لدهر تنظيم داعش".

وأطلقت قيادة عمليات بغداد وقيادة العمليات المشتركة، في 13 آب الجاري، عمليات أمنية موسعة شاركت فيها مختلف صنوف القوات العسكرية والأمنية والاستخبارية في قضاء الطارمية لتطهيره من الخلايا والجيوب "الإرهابية".

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