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الأمن النيابية تستضيف الغانمي وتناقش معه أحداث بغداد والبصرة وذي قار وفرض القانون

Category: سیاسة

Date: 2022-10-05T13:22:14+0000
الأمن النيابية تستضيف الغانمي وتناقش معه أحداث بغداد والبصرة وذي قار وفرض القانون

شفق نيوز/ استضافت لجنة الأمن والدفاع النيابية، يوم الأربعاء، وزير الداخلية عثمان الغانمي وناقشت معه الأحداث الاخيرة في محافظات بغداد والبصرة وذي قار.

وقال مصدر في اللجنة لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة عقدت اجتماعا برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي، وتم خلال الاجتماع استضافة وزير الداخلية عثمان الغانمي والكادر المتقدم في الوزارة".

واوضح ان "الاجتماع ناقش التخصيص المالي لوزارة الداخلية في قانون الأمن الغذائي ودور الوزارة في مكافحة المخدرات".

كما ناقش المجتمعون وفقاً للمصدر، "الأحداث الأمنية الأخيرة ببغداد ومحافظتي البصرة وذي قار وفرض القانون وضبط الأمن في جميع المحافظات".

وشهدت محافظة البصرة توترا أمنيا مساء اول الاثنين، عندما تبادل مسلحون إطلاق النار قيل إن إنهم من "سرايا السلام" و"عصائب أهل الحق"، وتحديدا في منطقة القصور الرئاسية التي يتواجد فيها فصائل مسلحة.

وقبلها بيوم شهدت ذي قار توتراً امنياً ايضاً عندما حاول ملثمون حرق مبنى المحافظة وعدة دوائر فيها.

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