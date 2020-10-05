الأمن النيابية ترد على الزبيدي: البعث والانقلابات العسكرية انتهت بالعراق

شفق نيوز/ اعتبرت لجنة الأمن والدفاع النيابية، يوم الاثنين، أن الحديث عن تحرك حزب البعث لإقامة انقلاب عسكري بالعراق "وهم بعيد عن الحقيقة"، فيما أكدت أن الحزب والانقلابات قد انتهت في البلاد.

وكان وزير الداخلية العراقي الأسبق باقر الزبيدي قد حذر في وقت سابق، مما وصفه بمخطط يقود لانقلاب عسكري في البلاد، برعاية عزة الدوري نائب رئيس النظام السابق.

وقال عضو اللجنة كاطع الركابي لوكالة شفق نيوز، إن "الوضع السياسي العراقي قائم على التفاهم والديمقراطية وتبادل السلطة عبر صناديق الاقتراع"، مبيناً أن "الانتخابات التشريعية وفق القانون والدستور هي من تغير الحكومات وليس الانقلابات العسكرية".

وأضاف أن "الحديث عن تحرك عزة الدوري وحزب البعث لإقامة انقلاب عسكري بالعراق وهم وليس حقيقة، وبعيد عن الواقع وليس هناك مصداقية هذا الكلام".

وتابع الركابي، أن "حزب البعث انتهى وأصبح من الماضي"، مشددا "لا الحزب ولا عزت الدوري قادرين على إقامة انقلاب عسكري بالعراق"، منوها إلى أن " زمن الانقلابات العسكرية انتهت بالعراق بالوقت الحاضر".

ويعنون الزبيدي مقالات له ينشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي عبر حلقات بـ"الانقلاب العسكري القادم في العراق"، مشيرا الى "مؤتمرات عقدها حزب البعث المنحل في أميركا ودول غربية أخرى هي نواة ما يجري الآن من حراك يقوده الجناح العسكري للحزب"، حسب قوله.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن الدوري يتزعم تنظيما مسلحا يسمى "الحركة النقشبندية"، وهو مختف عن الأنظار منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003. ورصدت الولايات المتحدة 10 ملايين دولار لمن يتقدم بأي معلومات تقود إلى اعتقال الدوري أو قتله.