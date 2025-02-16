الأمن النيابية: العراق لا يحتاج لقوات التحالف الدولي بل للتعاون الاستخباراتي والتسليح

شفق نيوز/ أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، يوم الأحد، عدم حاجة العراق إلى التحالف الدولي في أراضيه بعد تطور قدرات القوات الأمنية بمختلف صنوفها.

وقال عضو اللجنة أحمد الموسوي لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة الأمن والدفاع النيابية تدعم جهود الحكومة العراقية لخروج قوات التحالف من البلاد، وقد خاضت الحكومة أكثر من جولة للمباحثات مع هذه القوات".

وأشار إلى أن "هناك التزاماً بين الحكومة وقوات التحالف الدولي لخروجها في الوقت المحدد من البلاد"، لافتاً إلى أنه "لا يوجد مبرر لوجود هذه القوات داخل العراق كون البلد تعافى وهناك استقرار ملموس وجميع الأجهزة الأمنية تؤدي واجباتها لترسيخ الأمن والاستقرار".

وتابع الموسوي "وجود هذه القوات هو وجود ثانوي في الأرضي العراقية، وكانت تتحجج بوجودها لحاجة العراق إلى الغطاء الجوي"، موضحاً "العراق بحاجة إلى الدعم الاستخباراتي والفني وكذلك تسليح الجيش العراقي ونحتاج من الدول الصديقة الأسلحة التي تتناسب مع خطر المنطقة".

يشار إلى أن هناك اتفاقاً بين بغداد وواشنطن لخروج جميع قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة من قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار، على أن تقلص بشكل كبير وجودها في بغداد بحلول أيلول/ سبتمبر 2025.