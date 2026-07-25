الأمن النيابية: الدفاع بحاجة لـ 100 ألف عنصر ونسعى لتخصيص 30 ألف درجة بموازنة المرتقبة

شفق نيوز - بغداد

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية علي نهير، اليوم السبت، أن وزارة الدفاع العراقية بحاجة إلى تعيين أكثر من 100 ألف عنصر جديد لسد النقص في ملاكاتها، مشيراً إلى السعي لتثبيت 30 ألف درجة وظيفية منها في الموازنة المقبلة.

وقال نهير لوكالة شفق نيوز، إن اللجنة تعمل حالياً على متابعة ملف الدرجات الوظيفية للمؤسسة الأمنية، مبيناً أنه فور وصول مسودة قانون الموازنة العامة من الحكومة إلى مجلس النواب، ستعمل اللجنة على تخصيص أكثر من 30 ألف درجة وظيفية بصفة عقد لصالح وزارة الدفاع.

وأضاف أن هناك تأكيداً وضرورة نيابية على تخصيص درجات وظيفية جديدة لوزارتي الداخلية والدفاع وإدراجها رسمياً ضمن الموازنة الاتحادية لتعزيز القدرات الأمنية.