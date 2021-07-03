الأمن النيابية: استهداف أبراج الكهرباء هو استهداف لحكومة الكاظمي

شفق نيوز/ كشف عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، نعيم الكعود، يوم السبت، عن قيام الحكومة العراقية باتخاذ عدد من الإجراءات التي من شأنها حماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية، من بينها محاسبة قائد عمليات أية منطقة تستهدف فيها الأبراج.

واتسعت مؤخرا عمليات استهداف أبراج الطاقة والتي تسببت بتردي مستوى الكهرباء، وانقطاع تام بعدد من مدن البلاد.

وقال الكعود وهو نائب عن محافظة الانبار، لوكالة شفق نيوز، إن "استهداف أبراج نقل الطاقة الكهربائية، يعني استهداف الحكومة بكاملها، كون العملية جاءت بهدف تأجيج الشارع العراقي ضد الحكومة".

وأكد أن "الحكومة بدورها اتخذت عدد من الإجراءات التي من شأنها حماية الأبراج والكشف عن الجهة المستهدفة، ومن أبرز تلك الإجراءات هي محاسبة قائد عمليات أي منطقة يتم سقوط أبراج نقل الطاقة الكهربائية بها، وذلك ضمن الرقعة الجغرافية".

وقال إن "مجلس النواب طالب رئيس الوزراء باتخاذ الإجراءات الصحيحة بحق مستهدفي الأبراج، بالإضافة إلى توفير الحماية اللازمة لها".