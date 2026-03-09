الأمن القومي العراقي: ملتزمون بالاتفاق الأمني مع إيران بشأن المعارضة

شفق نيوز- بغداد

أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، يوم الاثنين، التزام العراق بالاتفاق الأمني الموقع مع إيران فيما يخص المعارضة، وذلك خلال استقباله سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق كليمينس زيمتنر.

وقال مكتب الأعرجي في بيان إن الأخير استعرض مع السفير الأوروبي علاقات التعاون بين العراق ودول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب بحث التطورات التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على السلم الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن المنطقة تعيش حالة من القلق نتيجة الحرب الجارية، وأن الحكومة العراقية تضطلع بمسؤوليتها في حماية البعثات والسفارات الدبلوماسية العاملة في البلاد.

وأضاف أن العراق يعمل دبلوماسياً مع الدول الصديقة والشقيقة من أجل إيقاف الحرب ومنع اتساعها، مشدداً على ضرورة أن "يعلو صوت السلام والعودة إلى طاولة الحوار والتفاهم".

وبيّن أن دول الاتحاد الأوروبي تمثل طرفاً مهماً في المجتمع الدولي وتتبنى لغة الحوار والتعاون من أجل ترسيخ السلام بعيداً عن لغة الحرب، لافتاً إلى أن استقرار المنطقة يمثل أساساً لخلق بيئة اقتصادية وتنموية مستدامة.

وأكد الأعرجي التزام العراق بالاتفاق الأمني بين جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق بالمعارضة الإيرانية، موضحاً أن الحكومة الاتحادية تعمل بالتنسيق مع حكومة إقليم كوردستان لمنع أي نشاط لهذه الجماعات، وفقاً للدستور العراقي الذي يحظر استخدام الأراضي العراقية للقيام بأي نشاط عدائي ضد الدول الأخرى.

كما جدد الأعرجي دعوته للمجتمع الدولي إلى استلام رعايا الدول من السجناء الذين تسلمهم العراق مؤخراً.

من جانبه، قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق إن الاتحاد الأوروبي ليس طرفاً في الحرب الجارية، لكنه يعمل مع شركائه من أجل وقفها ومنع اتساعها، داعياً جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي وحل النزاعات عبر الحوار والتفاوض بعيداً عن التصعيد العسكري.

وشدد السفير الأوروبي على ضرورة إنهاء العمليات العسكرية في المنطقة وتفادي أي تصعيد إضافي، مؤكداً أهمية اعتماد الوسائل الدبلوماسية لمعالجة الأزمات.