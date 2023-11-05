الأمن العراقي يقطع الطرق ويشدد إجراءاته قرب الخضراء مع انطلاق تظاهرة صدرية

شفق نيوز / فرضت قوات الأمن العراقية، مساء الأحد، إجراءات مشددة في العاصمة بغداد، بالتزامن مع انطلاق تظاهرة لأتباع التيار الصدري في ساحة التحرير.

وكان زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر، قد دعا بوقت سابق من اليوم، أنصاره للتوجه "فوراً" إلى ساحة التحرير، والتنديد بزيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى بغداد.

وأخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "قوات الأمن شددت من إجراءاتها ونشرت أعداداً مضاعفة في محيط المنطقة الخضراء وجسري الجمهورية والسنك وسط بغداد.

وأضاف المصدر، أن "قوات الأمن قطعت جسري الجمهورية والسنك بالكامل، كما قطعت جميع الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير".

وأشار إلى وجود أكثر من ألف متظاهر من أتباع الصدر، في الساحة، مع وجود معلومات تفيد بتوافد متظاهرين آخرين من بغداد والمحافظات للانضمام في التظاهرة.

وفي وقت لاحق، وجه الصدر، أنصاره بالانسحاب، عبر حساب وزيره صالح محمد العراقي، بالقول: "يا صالح أبلغهم عني الشكر والتقدير، وقل لهم وصلت رسالتكم أيها المخلصون.. عودوا سالمين".

وأمس، هدد المسؤول الأمني لكتائب حزب الله ابو علي العسكري، بأن زيارة وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن للعراق "ستقابل بتصعيد غير مسبوق"، واشار الى ان الكتائب ستغلق السفارة الامريكية بطريقة خاصة و"غير سلمية".