الأمن البرلمانية: تفجيرا بغداد هدفه "الابتزاز السياسي"

شفق نيوز/ اتهم عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، كاطع الركابي، يوم السبت، أطرافاً سياسية داخلية وخارجية بالوقوف وراء تفجيريّ بغداد الأخيرين، مشيراً إلى أن الهدف من وراء التفجيرين "الابتزاز السياسي".

وقال الركابي، لوكالة شفق نيوز، "تعودنا منذ سنة 2003 ولغاية الآن على ان التفجيرات الارهابية، دائما اما تسبقها او تأتي بعدها قضايا سياسية تريدها بعض الاطراف الداخلية او الخارجية، وتفجيريّ بغداد الاخيرين، بكل تأكيد خلفهما قضايا سياسية وقضايا مهمة في المنطقة".

وأضاف القيادي في ائتلاف دولة القانون، ان "هناك اطراف في المنطقة لا تريد اي استقرار في العراق، لذلك عندما رأت بعض الاستقرار في العاصمة العراقية بغداد، جاء هذين التفجيرين بهدف الابتزاز السياسي، ومحاولة زعزعة استقرار بغداد والعراق بصورة عامة".

وشهدت العاصمة بغداد صباح أمس الأول الخميس، تفجيراً انتحارياً مزدوجاً استهدف المدنيين في سوق بمنطقة الباب الشرقي وسط بغداد، وأسفر عن مقتل 32 شخصاً وإصابة 110 آخرين، وويوم أمس الجمعة أعلن تنظيم داعش عن تبنيه للتفجير.