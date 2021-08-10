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الأمن البرلمانية تطرح فرضية "الاستهداف السياسي" لأبراج الكهرباء: تزيد غضب الشعب

Category: سیاسة

Date: 2021-08-10T14:22:31+0000
الأمن البرلمانية تطرح فرضية "الاستهداف السياسي" لأبراج الكهرباء: تزيد غضب الشعب

شفق نيوز/ رجح عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عباس سروط، يوم الثلاثاء، أن يكون استهداف الأبراج الكهربائية المتكرر ذا "جنبة سياسية"، مشيرا إلى أن ذلك يزيد من غضب الشعب.

وقال سروط لوكالة شفق نيوز، إنه "في الآونة الأخيرة كثر استهداف الأبراج الكهربائية وخصوصاً في المناطق الغربية وصلاح الدين وديالى وامتدت حتى الموصل لافتاً أن "الأبراج التي يتم استهدافها بعيدة عن مناطق داعش".

وأضاف، أن "الاستهداف ممكن أن يكون ذا جانب سياسي لأن الأبراج تولد الطاقة الكهربائية وبالتالي تؤثر على إنتاج الطاقة ويزيد غضب الشعب"، مستدركاً "لا نستبعد أن يكون داعش طرفاً في الاستهداف".

ودعا سروط إلى "تزويد شرطة الطاقة بكاميرات حرارية تنتشر في كل المناطق البعيدة عن المدن حيث تحتاج هذه المناطق الى جهد عسكري واستخباري مكثف".

واتسعت مؤخرا عمليات استهداف أبراج الطاقة والتي تسببت بتردي مستوى الكهرباء، وانقطاع تام بعدد من مدن البلاد.

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، نعيم الكعود لوكالة شفق نيوز في وقت سابق، إن استهداف أبراج نقل الطاقة الكهربائية، يعني استهداف الحكومة بكاملها، كون العملية جاءت بهدف تأجيج الشارع العراقي ضد الحكومة.

وأعلن قيام الحكومة العراقية باتخاذ عدد من الإجراءات التي من شأنها حماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية، من بينها محاسبة قائد عمليات أية منطقة تستهدف فيها الأبراج.

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