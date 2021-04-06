الأمن البرلمانية: الموارنة لم تخصص أموالاً لإعادة المفسوخة عقودهم بالداخلية والدفاع

شفق نيوز/ أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، يوم الثلاثاء، عدم تخصيص الأموال بقانون الموازنة العامة لإعادة المنتسبين المفسوخة عقودهم من وزارتي الداخلية والدفاع إلى الخدمة.

وقال عضو اللجنة علي الغانمي لوكالة شفق نيوز، إن "قانون الموازنة العامة المصوت عليه مؤخرا بمجلس النواب لم يتضمن تخصيص الأموال لإعادة المفسوخة عقودهم من وزارتي الداخلية والدفاع إلى الخدمة على الرغم من مطالبة اللجنة بتخصيص الأموال لإعادة هؤلاء المنتسبين".

وأضاف أن "هناك أكثر من خمسة آلاف منتسب التحقوا بالخدمة بشهر أيار 2020 ولم يستلموا رواتبهم ومستحقاتهم منذ ذلك التاريخ، ولم يتم وضع تخصيص الأموال الكافية على الرغم من استمرارهم بالخدمة وتنسبيهم بدوائر مهمة في وزارة الداخلية".

وتابع الغانمي، أن "هذا ينافي وعود الحكومة بتشكيل اللجنة لإنهاء ملف إعادة المفسوخة عقودهم إلى الخدمة، بالإضافة إلى زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ساحة التظاهر واللقاء بالمتظاهرين المطالبين باعادتهم إلى الخدمة".