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الأمم المتحدة والكاظمي يجددان دعوة الأطراف إلى حفظ الدم العراقي

Category: سیاسة

Date: 2022-08-29T20:32:38+0000
الأمم المتحدة والكاظمي يجددان دعوة الأطراف إلى حفظ الدم العراقي

شفق نيوز / جددت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، مساء الاثنين، دعوتها جميع الاطراف إلى الامتناع عن العنف فوراً.

وذكرت البعثة في تعليق لها على نبأ بدء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الإضراب عن الطعام، أن "ضبط النفس والتهدئة ضروريان لكي يسود صوت العقل".

إلى ذلك، ثمن رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، دعوتي الصدر والعامري، لإيقاف العنف، وكل المساهمين في التهدئة، ومنع المزيد من العنف.

ودعا الكاظمي، في تغريدة له نشرها على حسابه الشخصي في تويتر، جميع الأطراف إلى "تحمل المسؤولية الوطنية لحفظ الدم العراقي".

ووسط اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة تدور في المنطقة الخضراء التي تضم مقاراً حكومية وبعثات دبلوماسية، تعرض محيط مبنى السفارة الأمريكية إلى قصف بخمسة صواريخ هاون، اضطرت على إثرها تفعيل صافرات الإنذار.

وحتى الآن، سقط ما لا يقل عن خمسة متظاهرين ضحية، فيما أصيب أكثر من 50 آخرين بينهم عناصر من قوات الأمن العراقية، نتيجة الصدامات التي جرت داخل المنطقة الخضراء، منذ أن بدأت قوات مكافحة الشغب محاولة فض احتجاجات الصدريين في القصر الحكومي.

ويأتي هذا التصعيد، على خلفية إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن اعتزاله العمل السياسي وغلق جميع المؤسسات السياسية والإعلامية والاجتماعية المرتبطة به، والتشديد على أتباعه بعدم استخدام اسمه أو اسم التيار في أي نشاط سياسي أو إعلامي.

وعلى إثر ذلك، أصبحت المنطقة الخضراء والمؤسسات الحكومية في عدد من المحافظات الجنوبية، ميداناً للصدامات بعد ما بدأ الصدريون "ساعة الصفر"، ليحولوا اعتصامهم إلى عصيان ونفير عام.

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