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الأمم المتحدة والبرلمان العربي يهنئان بانتخاب رئيس للعراق وتكليف السوداني ورشيد يتعهد

Category: سیاسة

Date: 2022-10-14T12:40:53+0000
الأمم المتحدة والبرلمان العربي يهنئان بانتخاب رئيس للعراق وتكليف السوداني ورشيد يتعهد

شفق نيوز / هنأت بعثة الأمم المتحدة في العراق، والبرلمان العربي، يوم الجمعة، بانتخاب عبد اللطيف رشيد رئيسا للجمهورية، ومحمد شياع لتكليفه بتشكيل الحكومة.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن تمنياته للرئيس العراقي ورئيس حكومته بالنجاح والتوفيق في مهمتهما".

وطالب العسومي، جميع القوى السياسية في العراق بـ"التعاون وتوفير الدعم لرشيد والسوداني، للحفاظ على استقرار البلاد، في هذه اللحظات الدقيقة التي يمر بها، وصولا إلى تحقيق التوافق الوطني".

إلى ذلك، توقعت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت بأن يمهد تشكيل الحكومة برئاسة محمد شياع السوداني الطريق لبرنامج حكومي يعالج القضايا العاجلة في البلاد.

وهنأت بلاسخارت السوداني، بحسب بيان ورد للوكالة، بـ"مناسبة تكليفه بتشكيل الكابينة الوزارية الجديدة"، مشيرة إلى أنها تأمل وتتوقع أن "يمهد تشكيل الحكومة الطريق لبرنامج حكومي يعالج قائمة العراق الطويلة من القضايا العاجلة والعالقة ويلبي احتياجات الشعب العراقي"، مؤكدة أنها تتطلع إلى العمل مع الحكومة الجديدة".

في غضون ذلك، تقدم الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، بالشكر الجزيل لممثلي الشعب (البرلمان) وكل القوى السياسية؛ على منحه ثقتهم.

وتعهد رشيد، في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي في تويتر، بـ"العمل الجاد على حماية الدستور وسيادة البلاد ومصالح الشعب وأن يكون رئيساً لجميع العراقيين بدون تميبز".

ونجح مجلس النواب العراقي أمس الخميس بانتخاب رئيس الجمهورية الجديد عبد اللطيف رشيد في الجولة الثانية من التصويت بعد لم يحصل أحد المرشحين على أصوات ثلثيّ النواب كما ينص الدستور العراقي، وفي الجولة الثانية فاز رشيد بـ162 صوتاً فيما حصل منافسه الرئيس الحالي برهم صالح على 99 صوتاً.

وكلّف رئيس الجمهورية المنتخب عبد اللطيف رشيد، مرشح الكتلة الأكبر في مجلس النواب العراقي، محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة الجديدة.

ويأتي انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء، بعد مضي عام على إجراء الانتخابات المبكرة في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر 2021، إلا أن الكتل السياسية لم تتمكن من انتخاب رئيس الجمهورية الذي يكلف بدوره مرشح الكتل البرلمانية الاكبر عدداً بتشكيل الحكومة.

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