الأمم المتحدة: دورنا استشاري لضمان شفافية ونزاهة الانتخابات العراقية

شفق نيوز- كركوك

أكد نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية والمساعدة الانتخابية كلاوديو كوردوني، اليوم الثلاثاء، أن دور الأمم المتحدة في الانتخابات العراقية هو دور استشاري يهدف إلى دعم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في تحقيق عملية اقتراع تتسم بالشفافية والنزاهة.

وقال كوردوني في تصريح لوكالة شفق نيوز إن "الأمم المتحدة تعمل بشكل وثيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتقديم المشورة الفنية والمساندة في مختلف مراحل العملية الانتخابية"، مشيراً إلى أن "الهدف الأساس هو ضمان سير الانتخابات بصورة نزيهة وشفافة تعكس إرادة الناخب العراقي".

وأضاف أن "المجتمع الدولي يولي اهتماماً كبيراً بنجاح العملية الديمقراطية في العراق، والأمم المتحدة ستواصل دعمها للمؤسسات الوطنية لضمان بيئة انتخابية مستقرة وآمنة تسمح بمشاركة واسعة من المواطنين".

وتابع كوردوني أن "محافظة كركوك تجري فيها الانتخابات بصورة جيدة، وأن المراقبين الأمميين رصدوا التزاماً واضحاً بالإجراءات والتعليمات داخل المراكز الانتخابية".

وانطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، عمليات الاقتراع العام للدورة البرلمانية السادسة ضمن ممارسة ديمقراطية في العملية السياسية التي نشأت بعد العام 2003.

ويحق لقرابة 21 مليون ناخب من أصل حوالي 46 مليون عراقي انتخاب 329 نائباً لتمثيلهم في الدورة المقبلة لمجلس النواب، ويتنافس أكثر من سبعة آلاف مرشح من كلا الجنسين، يتوزعون على 37 تحالفا وائتلافا انتخابيا سياسيا في مناطق ومدن العراق كافة.