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الأمم المتحدة تؤكد مواصلة عملها للخروج بنتائج نهائية دقيقة للانتخابات العراقية

Category: سیاسة

Date: 2021-10-13T14:04:24+0000
الأمم المتحدة تؤكد مواصلة عملها للخروج بنتائج نهائية دقيقة للانتخابات العراقية

شفق نيوز/ أكدت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، يوم الاربعاء، مواصلة عملها للخروج بنتائج نهائية دقيقة للانتخابات البرلمانية.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الأخير استقبل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جينين بلاسخارت، وبحثا مجمل العملية الانتخابية التي جرت في العاشر من الشهر الجاري وسير إتمام جميع جوانبها.

وأشاد الكاظمي بالمشاركة والتعضيد الذي لقيته الانتخابات العراقية من المراقبين الدوليين، والمنظمة الأممية.

بدورها أشادت بلاسخارت بالخطط اللوجستية والأمنية التي وضعتها الحكومة؛ مما كان له الأثر الإيجابي في سلاسة العملية الانتخابية، ونجاح إجرائها.

وجددت تأكيدها بأن بعثة الأمم المتحدة في العراق هي جهة داعمة ومعززة لإجراءات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وتؤكد استمرار الدعم الأممي لعملها؛ من أجل أن تخرج النتائج بالشكل الصادق المعبّر عن إرادة الناخبين العراقيين.

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