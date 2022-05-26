الأمم المتحدة تصدر بياناً بشأن الاجتماع "المغلق" للأحزاب الكوردية وبلاسخارت

شفق نيوز/ أتاح الاجتماع الذي عقد بحضور رئيس إقليم كوردستان، في أربيل، يوم الخميس، بين ممثلي القوى والأحزاب السياسية الكوردية وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارات، الفرصة للنقاش وتبادل وجهات النظر حول مستقبل العملية الانتخابية في الإقليم المقرر إجراؤها في تشرين الأول المقبل.

وجاء في بيان صادر عن الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الاجتماع عقد في مكتب الأمم المتحدة بأربيل، بدعوة من المبعوثة الأممية جينين بلاسخارات، لمناقشة العملية الانتخابية في إقليم كوردستان".

وأعربت بلاسخارات وفقاً للبيان، عن شكرها للأحزاب الكوردية المشاركة في الاجتماع، كما حثت على "مواصلة الجهود وتكثيفها للتصدي للتحديات المتعددة التي يواجهها إقليم كوردستان".

وحضر الاجتماع الذي عقد في مكتب الأمم المتحدة في اربيل عاصمة الاقليم، وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة فاضل ميراني سكرتير المكتب السياسي للحزب، ووفد حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني برئاسة بافل طالباني.

كما حضر كل من عمر سيد علي المنسق العام لحركة التغيير، صلاح الدين بابكر الذي يترأس وفد الاتحاد الاسلامي الكوردستاني، علي بابير مترأساً وفد العدل الكوردستانية، وبدرية ابراهيم ترأست وفد حركة الجيل الجديد.

ودعت يونامي في وقت سابق الأحزاب الكوردية لعقد اجتماع لمناقشة الانتخابات البرلمانية المقبلة في اقليم كوردستان.