الأمم المتحدة تشيد بمستوى تنظيم التصويت الخاص

شفق نيوز- البصرة

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق، يوم الأحد، دعمها الكامل للعملية الانتخابية، واشادت بمستوى تنظيم التصويت الخاص.

وأكد عضو بعثة الأمم المتحدة من تركيا حسين مرجان، لوكالة شفق نيوز، دعم المنظمة الكامل للعملية الانتخابية الجارية في العراق، مشيراً إلى "أهمية العمل لضمان نزاهة العملية الانتخابية وسلاستها".

وأشاد مرجان، خلال زيارته أحد المراكز الانتخابية بمحافظة البصرة، بـ"مستوى التنظيم والإدارة الذي رافق عملية الاقتراع الخاص".

وأمس السبت، أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) محمد الحسان، ثقته بعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، داعياً العراقيين إلى المشاركة الواسعة والواعية في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وشرعت المراكز الانتخابية في مناطق ومدن العراق كافة، صباح اليوم الأحد، بفتح أبوابها لاستقبال المصوتين في الاقتراع الخاص للانتخابات التشريعية في دورتها السادسة بالعراق.

وأعلنت مفوضية الانتخابات، أن نسبة المشاركة في التصويت الخاص للأجهزة الأمنية وقوات البيشمركة بلغت حتى منتصف النهار نحو 60% على مستوى العراق، مع تصدر مدن إقليم كوردستان (أربيل ودهوك والسليمانية) نسب المشاركة بأكثر من 75%.

ويشارك في الاقتراع الخاص 1,313,980 ناخباً عسكرياً في 809 مراكز اقتراع و4,501 محطة اقتراع، فيما يصوت 26,538 نازحاً في 27 مركزاً و97 محطة اقتراع.