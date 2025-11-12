الأمم المتحدة تدعو لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة بـ"الوقت المناسب وبصورة سلمية"

شفق نيوز - نيويورك

دعت منظمة الأمم المتحدة، يوم الأربعاء، الأطراف السياسية العراقية المعنية الى الاسراع في تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة في "الوقت المناسب وبصورة سلمية" وذلك بعد اجراء الانتخابات البرلمانية بدورتها السادسة في البلاد، مجددة التأكيد على التزاماتها في دعم العراق في مسيرته الديمقراطية.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان اليوم، إن الأخير "يرحب بإجراء الانتخابات بطريقة هادئة ومنتظمة بصفة عامة، ويثق في أن الأطراف السياسية المعنية سوف تحتفظ بروح السلام واحترام العملية الانتخابية بانتظار اعلان النتائج. كما يشدَّد على أهمية عملية تشكيل الحكومة في الوقت المناسب وبصورة سلمية مما يعكس إرادة الشعب العراقي وتحقيق تطلعاته في الاستقرار والتنمية".

وأضاف أن "الأمين العام يؤكد مجدداً التزامات الأمم المتحدة بدعم العراق في مسيرته نحو تعزيز المكاسب الديمقراطية، وتحقيق تطلعات العراقيين كافة لمستقبل يسوده السلم والرخاء".

ومع اقتراب موعد انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، قال ستيفان دوجاريك إن "الأمين العام يود أن يعرب أيضا عن تقديره لشراكة البعثة الطويلة الأمد مع المؤسسات الانتخابية العراقية وانتهاء أكثر من عقدين من المساعدة الانتخابية التي تقدمها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق".

وأجرى العراق يومي التاسع والحادي عشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري الاقتراع بشقيه الخاص والعام في انتخابات مجلس النواب للدورة النيابية السادسة، ضمن ممارسة ديمقراطية في العملية السياسية التي نشأت بعد العام 2003 من خلال إسقاط نظام البعث السابق على ايدي قوات الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها.