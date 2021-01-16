سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الأمم المتحدة تعين مسؤولة جديدة لملف الانتخابات في العراق من آيسلندا

Category: سیاسة

Date: 2021-01-16T05:07:46+0000
الأمم المتحدة تعين مسؤولة جديدة لملف الانتخابات في العراق من آيسلندا

شفق نيوز/ أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم السبت تعيين إنغيبيورغ سولرون غِيشلادوتير من آيسلندا نائبةً جديدةً لمُمثله الخاص للشؤون السياسية والمساعدة الانتخابية في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).

وستخلف غِيشلادوتير أليس وولبول من المملكة المتحدة، والتي ستتم مهمتها في نهاية شباط / فبراير، وفقا لبيان صادر عن الأمم المتحدة اليوم.

وعملت ِ غِيشلادوتير لمكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الانسان، ومنظمة الأمن والتعاون في أوربا، ومؤخرا كرئيسة لبعثة المنظمة لمراقبة الانتخابات في اوكرانيا.

وشغلت منصب المدير الاقليمي لهيئة الامم المتحدة للمرأة في أوربا وآسيا الوسطى، وممثلتها القطرية في تركيا وفي افغانستان، وقد كانت وزيرة خارجية آيسلندا من 2007 – 2009، وعضو في برلمان بلدها لمدة 7 سنوات.

وغِيشلادوتير حاصلة على شهادة البكالوريوس في التاريخ والأدب من جامعة آيسلندا كما اكملت دراسات عليا في التاريخ في جامعة كوبنهاغن.

واعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن الانتخابات البرلمانية ستجري يوم 6  حزيران عام 2021، متعهدا بتوفير رقابة دولية على العملية الانتخابية

ولاقى اعلان الكاظمي موعد الانتخابات ترحيباً اممياً وتعهدا بالدعم، والعمل على نجاحها الا ان مواقف الكتل السياسية مازالت مبهمة ومقسمة حيال الموعد وآليات اجراء الانتخابات.

و أبلغت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، يوم الخميس، الرئاسات الثلاث والكتل السياسية عدم قدرتها اجراء الانتخابات المبكرة والمقررة في حزيران، بحسب ما أفاد به مصدر مسؤول.

related

"ابو مازن" يعلق على إقصائه من الانتخابات: هذا من صلاحيات البرلمان

Date: 2020-12-15 07:50:15
"ابو مازن" يعلق على إقصائه من الانتخابات: هذا من صلاحيات البرلمان

الحكيم يدعو لتغيير العقد الاجتماعي لعام 2003 ويعدُّ الانتخابات المقبلة "مصيرية"

Date: 2020-07-24 16:37:35
الحكيم يدعو لتغيير العقد الاجتماعي لعام 2003 ويعدُّ الانتخابات المقبلة "مصيرية"

مقاتلون سنة مناهضون لداعش يشكون استغلالاً انتخابياً

Date: 2020-09-22 09:54:42
مقاتلون سنة مناهضون لداعش يشكون استغلالاً انتخابياً

تحالف الصدر يحسم موقفه من قانون الانتخابات قبل جلسة التصويت

Date: 2020-09-23 05:00:30
تحالف الصدر يحسم موقفه من قانون الانتخابات قبل جلسة التصويت

الاحزاب الكوردستانية تتوصل لتفاهمات ازاء الدوائر الانتخابية

Date: 2020-10-06 10:53:33
الاحزاب الكوردستانية تتوصل لتفاهمات ازاء الدوائر الانتخابية

من مقر إقامته .. الحلبوسي يبدأ السباق الإنتخابي مبكراً

Date: 2020-11-13 13:40:38
من مقر إقامته .. الحلبوسي يبدأ السباق الإنتخابي مبكراً

صالح والحلبوسي يعلنان دعما للكاظمي بملفين ويحذران من السلاح بالانتخابات

Date: 2020-09-19 08:31:14
صالح والحلبوسي يعلنان دعما للكاظمي بملفين ويحذران من السلاح بالانتخابات

اربع محافظات تعرقل توزيع الدوائر المتعددة بقانون الانتخابات

Date: 2020-06-09 10:29:25
اربع محافظات تعرقل توزيع الدوائر المتعددة بقانون الانتخابات