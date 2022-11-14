الأمم المتحدة تدين القصف الايراني وتدعو الى حوار حول "الشواغل الأمنية"

شفق نيوز/ ادانت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي"، اليوم الاثنين، القصف الإيراني الذي استهدف مناطق في إقليم كوردستان، داعية الجانبين العراقي والايراني الى حوار حول "الشواغل الأمنية".

وقالت البعثة في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، "ندين تجدّد الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة على إقليم كردستان، والتي تنتهك السيادة العراقية"، مشددة أنه "لا ينبغي استخدام العراق كساحة لتصفية الحسابات ويجب احترام سلامة أراضيه".

وأشارت إلى أن "الحوار بين العراق وإيران حول الشواغل الأمنية المشتركة هو السبيل الوحيد للمضي قدماً".

وقصفت ثلاث طائرات مسيرة صباح اليوم، مقرات حزب "كوملة" الإيراني المعارض في قضاء عربت التابع لمحافظة السليمانية، بالتزامن قصف إيراني آخر نُفذ بصاروخين استهدفا مقرا للحزب الديمقراطي الكوردستاني الايراني في قضاء كويسنجق فضلا عن ناحية سيدكان في إدارة سوران المستقلة باربيل.

وتبنى الحرس الثوري الإيراني عمليات القصف، وأشار إلى أنها استهدفت مقار ما وصفها بـ"جماعات ارهابية".

وأدان رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني القصف، وقال إنه "يعد انتهاك لسيادة الاقليم".