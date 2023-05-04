الأمم المتحدة تحث دول العالم على مساعدة العراق في حل مشكلة نقص المياه

شفق نيوز/ حثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، يوم الخميس، دول العالم وخاصة المجاورة منها على مساعدة العراق في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف التي يواجهها.

وقالت بلاسخارت خلال استضافتها اليوم على هامش فعاليات منتدى العراق المنعقد في العاصمة بغداد، "ينبغي إيجاد حل جذري لما تعانيه البيئة في العراق من تغيرات مناخية".

وأضافت أنه يتعين على الدول مساعدة العراق في إيجاد حل لتأمين حصته المائية ومعالجة النقص الحاصل في إيراداته، مؤكدة على ضرورة حفظ الأمن المائي للبلاد.

وتصاعدت أزمة المياه في العراق خلال السنوات الماضية مع تراجع معدلات هطول الأمطار، وقلة مناسيب المياه من دول الجوار التي تمد نهري دجلة والفرات بالمياه، ما أدى إلى تفاقم الجفاف، إلى أن بات العراق البلد "الخامس في العالم" الأكثر تأثراً بالتغير المناخي، بحسب الأمم المتحدة.