الأمم المتحدة تجدد دعمها للعراق في تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة

شفق نيوز- بغداد

جدد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، محمد الحسّان، يوم الأحد، تأكيده دعم الأمم المتحدة للعراق في تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة، وذلك قبل نحو أسبوعين على فتح مراكز الاقتراع أمام الناخبين.

وأكد الحسان، خلال لقائه الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، في بغداد، دعم الأمم المتحدة الكامل لجهود العراق في إنجاز الاستحقاق الانتخابي ضمن معايير النزاهة والشفافية، مشيدًا بخطوات رئاسة الجمهورية والمؤسسات المعنية في تهيئة الظروف الملائمة لإجرائها.

وبحسب بيان صادر عن رئيس الجمهورية، ورد لوكالة شفق نيوز، فإن الجانبين ناقشا أبرز القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها المنطقة وتأثيراتها المستقبلية، ودور الأمم المتحدة في ترسيخ الحوار والتنسيق بين دول المنطقة لتخفيف التوترات.

ووفق البيان، جرى بحث التطورات والأوضاع السياسية في البلد، والاستعدادات الجارية للاستحقاق الانتخابي المقبل، وضرورة إجراء الانتخابات ضمن ضوابط ومعايير تضمن نزاهتها، وتعزز ثقة المواطن بالمؤسسات الدستورية.

بدوره، أكد الرئيس العراقي، التزام المؤسسات الدستورية والقانونية بإنجاح الانتخابات المقبلة عبر إتمام الاستعدادات اللازمة لضمان تنظيمها بكفاءة ومصداقية، مشددًا على أهمية المجتمع الدولي ودوره في تقديم الدعم الفني والمراقبة لضمان سيرها وفق أسس شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للشعب.

وتجرى الانتخابات التشريعية في العراق يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، حيث يحق لنحو 30 مليون عراقي من أصل 46 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في مجلس النواب الجديد، غير أن نحو سبعة ملايين منهم سيُحرمون من المشاركة بسبب عدم امتلاكهم بطاقات انتخابية نتيجة عدم تحديث بياناتهم.