الأمم المتحدة تجدد ثقتها بالمفوضية العراقية وتدعو لانتخابات نزيهة بمشاركة واسعة

شفق نيوز- بغداد

أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) محمد الحسان، اليوم السبت، ثقته بعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، داعياً العراقيين إلى المشاركة الواسعة والواعية في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال الحسان في بيان عقب زيارته إلى مقر المفوضية برفقة رئيس الجمهورية، إنه التقى برئيس المفوضية وأعضاء مجلسها المحترمين، واستعرض معهم الاستعدادات الجارية لإجراء انتخابات برلمانية "حرة ونزيهة ومستقلة في عموم العراق".

وأضاف أن الأمم المتحدة "تجدد ثقتها بعمل المفوضية وأعضائها"، داعياً إياهم إلى "توخي أعلى درجات النزاهة والاستقلالية حفاظاً على أمن ومصالح ومستقبل العراق".

وأعرب الحسان عن أمله في أن تشهد الانتخابات "مشاركة واسعة من أبناء الشعب العراقي ضمن ممارسة حقهم الدستوري بكل أمانة"، مشجعاً الناخبين على "المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية بوعي ومسؤولية، وحسن اختيار المرشحين الذين يمكنهم خدمة العراق".

وختم الممثل الخاص تصريحه بالقول إن "العراق يستحق قادة قادرين على ترجمة تطلعات شعبه إلى واقع ملموس، بعيداً عن الطائفية والمحسوبية والفئوية والشعارات الزائفة"، داعياً إلى أن تكون "الأصوات الانتخابية غالية وذات معنى وقيمة".

ويستعد العراقيون لخوض استحقاق انتخابي جديد، يوم الثلاثاء المقبل (الحادي عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري)، حيث يتوجه ملايين الناخبين إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في الانتخابات البرلمانية السادسة منذ العام 2003، وسط ترقب داخلي ودولي لما ستفرزه صناديق التصويت من خريطة سياسية جديدة قد تعيد رسم موازين القوى في البلاد وتحدد ملامح المرحلة المقبلة.