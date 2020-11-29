الأمم المتحدة تبدي موقفا من الاحداث الاخيرة بالعراق

شفق نيوز/ اعربت بعثة الامم المتحدة الى العراق (يونامي) يوم الاحد عن ادانتها للعنف الذي رافق اقتحام ساحات الاحتجاجات في مناطق جنوبي البلاد.

وعبرت البعثة في بيان اليوم، عن اسفها لفقدان الأرواح ووقوع الإصابات بين المتظاهرين العراقيين.

ودعت إلى الاطراف كافة الى الهدوء، حاثة في الوقت ذاته السلطات على بذل قصارى جهدها لحماية المتظاهرين السلميين وضمان محاسبة مرتكبي اعمال العنف.

وقتل عدد من محتجي تشرين واصيب العشرات بجروح عندما فض مسلحون من انصار التيار الصدري يرافقهم عناصر من الامن خلال يومي الجمعة والسبت ساحات الاعتصامات في كل من مدينتي الناصرية والكوت جنوبي العراق.